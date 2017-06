Real : Del Bosque s'enflamme pour Asensio

Auteur du quatrième but en finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (4-1) samedi dernier, le milieu offensif Marco Asensio (21 ans, 38 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) fait partie des plus grands talents du Real Madrid. Pour l'ancien entraîneur de la Maison Blanche Vicente Del Bosque, le jeune Espagnol a tout d'un futur crack.

"Il a de la personnalité et de la confiance. Il n'est pas pusillanime. C'est très bien. Je pense qu'il deviendra un joueur de classe mondiale, a confié l'Ibère à Marca. Cette saison, il a joué au centre, à gauche et à droite au Real et a montré qu'on pouvait compter sur lui en tant que titulaire."

Ce n'est pas un hasard si tous les grands clubs européens sont prêts à des folies pour l'attirer !