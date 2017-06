PSG : Cavani reconnaît sa technique perfectible

Si Edinson Cavani (30 ans, 36 matchs et 35 buts en L1 cette saison) a prouvé cette saison qu'il était l'un des attaquants les plus redoutables devant le but en Europe, avec 49 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues, l'Uruguayen reste parfois moqué pour sa technique perfectible. Et "El Matador" est d'accord avec les critiques sur ce point.

"Je suis complètement d'accord sur le fait que, techniquement, je peux m'améliorer. Dans le football, encore une fois, chacun a un avis. Je sais que je ne plais pas à tout le monde. (...) La vérité, c'est que je considère que le football est plus simple lorsqu'on porte le moins souvent possible le ballon. D'autres préfèrent porter, pas moi", a confié l'avant-centre du PSG dans les colonnes de L'Equipe.