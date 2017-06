Real : une offre de 180 M€ pour Ronaldo ?

Real : une offre de 180 M€ pour Ronald o ? « Par Romain Rigaux - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est la rumeur du jour au Portugal. A Bola en fait sa Une ce mercredi et annonce qu'une offre de 180 millions d'euros va arriver sur le bureau des dirigeants du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison). Le média portugais affirme que cette proposition pourrait venir de Paris, Monaco, Manchester United ou d'un club chinois. L'information reste tout de même à prendre avec de très grosses pincettes. D'ailleurs, on voit mal le PSG débourser autant pour le Portugais alors qu'il disposerait d'une enveloppe comprise entre 150 et 200 millions d'euros pour renouveler une partie de son effectif. Quant à l'ASM, ce montant paraît bien trop élevé. De son côté, CR7 affirme depuis plusieurs mois vouloir terminer sa carrière à Madrid.

News lue par 3546 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+