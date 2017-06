PSG : le Barça, Cavani n'a pas digéré Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois mois après la débâcle à Barcelone (1-6) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain restent marqués par cette nuit cauchemardesque. Pourtant buteur au Camp Nou, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et 8 buts en LdC cette saison) a évoqué ce souvenir douloureux non sans rancune envers l'arbitre de la rencontre, Deniz Aytekin. "C’est vrai qu’à 3-1, personne ne pouvait imaginer un tel retournement de situation. Puis, il s’est passé différentes choses qui ont fait qu’on a perdu. Et si je devais définir ce qui s’est passé là-bas, je parlerais d’injustice. Non, ce résultat n’était pas juste, a regretté l'Uruguayen dans un entretien accordé à L'Equipe. Pourquoi ? Allumez la télévision ! Ce n’est pas Cavani que le dit : il suffit de regarder les images du match pour se rendre compte. (...) Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais, dans ce match, il s’est passé des choses difficiles à digérer." Pour "oublier" cette désillusion, le PSG devra revenir plus fort lors de la prochaine saison afin de faire mieux que les années précédentes. Pour "oublier" cette désillusion, le PSG devra revenir plus fort lors de la prochaine saison afin de faire mieux que les années précédentes.

