Juve : Lemina ouvre la porte à un départ « Par Youcef Touaitia - Le 07/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par Massimiliano Allegri, le milieu de terrain Mario Lemina (23 ans, 19 apparitions et 1 but en Serie A cette saison) pourrait quitter la Juventus Turin cet été. C’est l’ancien Marseillais lui-même qui a ouvert la porte à un départ dans les semaines à venir. "Je suis encore en progression, il va falloir qu'on ait une bonne discussion avec la Juve pour mettre les choses au clair entre eux et moi. Mais je pense qu'il n'y aura aucun souci, s'il doit y avoir un départ car c'est mieux pour moi, je pense que cela se passera bien avec la Juventus, a confié le Gabonais pour So Foot. Arrivé à 23-24 ans, je n'ai plus de temps à perdre, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, de progresser sur le terrain. Si cela doit passer par un club de plus bas standing que la Juventus, cela ne me fait pas peur. On verra bien." Lemina en a profité pour fermer la porte à un retour à l’Olympique de Marseille, intéressé par ses services. Lemina en a profité pour fermer la porte à un retour à l’Olympique de Marseille, intéressé par ses services.

