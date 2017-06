OM : Mathieu, c'est plus de 3 M€

Afin de renforcer son secteur défensif cet été, l'Olympique de Marseille a ciblé Jérémy Mathieu (33 ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison). A un an de la fin de son contrat, le défenseur central ne fait plus partie des plans du FC Barcelone et L'Equipe confirme l'intérêt de l'entraîneur marseillais Rudi Garcia, qui partage le même agent que le Français.

Pour le libérer de sa dernière année de contrat, l'OM devra débourser une somme supérieure à 3 millions d'euros, annonce le quotidien sportif. Un montant largement dans les cordes de la nouvelle direction olympienne. Affaire à suivre...