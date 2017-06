EdF : quand Griezmann n'applaudit pas Varane... « Par Romain Rigaux - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La FFF a publié une vidéo de l'arrivée de Raphaël Varane à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France, le défenseur central du Real Madrid ayant été retenu plusieurs jours pour disputer la finale de la Ligue des Champions remportée face à la Juventus Turin (4-1). On y voit justement le Madrilène félicité par ses coéquipiers en sélection, sauf Antoine Griezmann qui ne lui sert pas la main puis refuse de l'applaudir durant le repas. Une simple blague ? Il n'en fallait pas plus pour que les médias espagnols lancent une polémique entre les deux joueurs du Real et de l'Atletico. Griezmann a répondu sur Twitter en reprenant un montage photo pointant l'absence de geste de félicitations de sa part avec le message "Et puis quoi encore ?!!!" associé à des smileys "pleurs de rire". On imagine sans mal qu'il s'agissait d'une plaisanterie de Griezmann, éliminé en demi-finale de la C1 (0-3, 2-1) par Varane. Le tweet de Griezmann

😂😂😂😂 Et puis quoi encore 😂😂 ?!!! pic.twitter.com/XBPrLEs0iv — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 6 juin 2017

