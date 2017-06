PSG : Henrique ouvre le dossier Ricardo Pereira « Par Romain Rigaux - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Intronisé vendredi au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique s'est déjà mis au travail. Parmi les chantiers du mercato, le dirigeant parisien doit notamment trouver un éventuel successeur à Serge Aurier, annoncé proche d'un départ. Et d'après A Bola, le défenseur Ricardo Pereira (23 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est ciblé. Le média portugais annonce que le club de la capitale s'est positionné, à la demande d'Henrique, sur le défenseur prêté à Nice par le FC Porto ces deux dernières saisons. Ancien dirigeant du club portugais, le nouveau décideur parisien peut faire jouer ses connexions. Sous contrat jusqu'en 2019, Pereira dispose d'une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Liverpool et l'Inter Milan seraient également intéressés. Sous contrat jusqu'en 2019, Pereira dispose d'une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Liverpool et l'Inter Milan seraient également intéressés.

