Nantes : Conceiçao sort du silence !

Comme annoncé ce mardi (voir la brève de 19h12), Sergio Conceiçao a officiellement quitté son poste d'entraîneur du FC Nantes pour rejoindre le FC Porto. Alors que son départ fait beaucoup parler, le technicien portugais a décidé de sortir de son silence pour s'expliquer. Il évoque des soucis de santé de sa femme pour justifier sa décision.

"Je regrette le feuilleton qui s'est produit autour de mon futur. Avant tout cela, ma situation personnelle me faisait envisager d'arrêter le foot pendant une période, une possibilité discuté avec mon ami Waldemar Kita. En ce moment, une opportunité se présente qui me permet de continuer de travailler et de vivre le foot, tout en pouvant m'occuper de mon allégeance première, la femme qui m'accompagne depuis mes 18 ans. Pour une question de santé, plus que jamais, je dois être présent tous les jours", explique notamment le coach dans une lettre publiée sur Twitter.

La lettre complète de Conceiçao