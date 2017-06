Nantes : Conceiçao, c'est fini ! (officiel) « Par Romain Rigaux - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'était attendu, c'est désormais officiel : Sergio Conceiçao quitte le FC Nantes ! Malgré un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, le technicien portugais a choisi de rejoindre le FC Porto. Le club vient d'annoncer le départ de son entraîneur dans un communiqué. "Afin de préparer la saison 2017/2018 dans les meilleures conditions, le FC Nantes n’a pas eu d’autre choix que d’accepter cette décision inattendue de Sergio Conceiçao, en dépit du préjudice considérable qu’elle lui cause. Un accord vient d’être trouvé avec les représentants de Sergio Conceiçao, ses trois adjoints et le FC Porto. Le FC Nantes s’est fermement employé à préserver ses intérêts économiques et sportifs et tenait à en informer ses supporters", peut-on lire. Une véritable déception pour le club et ses supporters, alors que Conceiçao avait redressé la situation du FCN après son arrivée en décembre dernier. Une véritable déception pour le club et ses supporters, alors que Conceiçao avait redressé la situation du FCN après son arrivée en décembre dernier.

