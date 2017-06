Sondage MF : Zidane parmi les grands !

Sondage MF : Zidane parmi les grand s ! « Par Romain Rigaux - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous considérez Zinedine Zidane comme un grand entraîneur après sa deuxième Ligue des Champions remportée avec le Real Madrid. La réponse est oui ! Sur les 24 813 votes recensés, vous êtes 74,4% à considérer le Français comme un excellent entraîneur. En revanche, 25,6% des votants ne sont pas encore convaincus. Avec deux Ligues des Champions, une Liga, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs, l'ancien numéro 10 des Bleus s'est tout de même déjà constitué un beau palmarès en 18 mois. Dès à présent, supporters de l'OM, dites-nous si vous êtes pour un retour de Michy Batshuayi ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, supporters de l'OM, dites-nous si vous êtes pour un retour de Michy Batshuayi ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

