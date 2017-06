Chelsea : le plan de Conte pour Bonucci « Par Romain Rigaux - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur encore une fois d'une belle saison avec la Juventus Turin, Leonardo Bonucci (30 ans, 29 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) sera courtisé cet été. L'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, n'a pas abandonné l'idée de recruter un joueur qu'il a dirigé à la Juve et en sélection italienne. Déjà intéressé l'été dernier, le coach des Blues prévoit de dépenser près de 55 millions d'euros pour arracher le défenseur central des Bianconeri, d'après The Sun. Le club londonien est également prêt à lui offrir un salaire de 5,5 millions d'euros par saison. L'échec en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-4) peut-il donner l'envie d'un nouveau challenge à Bonucci ? Sous contrat jusqu'en 2021, le Transalpin est encore loin d'être parti, même s'il ne devrait pas manquer de sollicitations puisque Manchester City, Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés. L'échec en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-4) peut-il donner l'envie d'un nouveau challenge à Bonucci ? Sous contrat jusqu'en 2021, le Transalpin est encore loin d'être parti, même s'il ne devrait pas manquer de sollicitations puisque Manchester City, Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés.

