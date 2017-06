Arsenal : Giroud n'exclut pas un départ !

Arsenal : Giroud n'exclut pas un dépar t ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il possède encore deux années de contrat à Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) n'exclut pas un départ cet été. Parce que l'attaquant français ne veut pas d'une nouvelle saison sur le banc. "Il faudra faire avec le mercato. Je discuterai avec le coach mais il compte sur moi. C’est vrai que j’ai eu un temps de jeu limité mais à un moment donné, c’est vrai qu’il y a des choses en ma défaveur. Je ne me contenterai pas d’une autre année avec un aussi faible temps de jeu. Il faudra bien réfléchir avec mes proches et mes conseillers. Ça sera une décision mûrement réfléchie pour avoir plus de temps de jeu", a fait savoir l'ancien Montpelliérain ce mardi en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour l'OM et l'OL qui courtisent tous les deux le Français. Une bonne nouvelle pour l'OM et l'OL qui courtisent tous les deux le Français.

