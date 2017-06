Esp. : T. Hernandez, Lopetegui n'en rajoute pas « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison du côté d'Alavés, le latéral gauche Theo Hernandez (19 ans, 32 matchs et 1 but en Liga cette saison) s’est récemment fait remarquer en séchant un rassemblement de l’équipe de France Espoirs. D’après Marca, le natif de Marseille, qui réside en Espagne depuis plus de dix ans, souhaiterait en réalité défendre les couleurs de la Roja. Conscient de se retrouver face à un dossier sensible, le sélectionneur ibère, Julen Lopetegui, a refusé d’envenimer la situation. "Il n’est pas sélectionnable. Il est Français, pas Espagnol, a éludé le technicien devant la presse. Ceux qui méritent mon attention, ce sont les joueurs espagnols sélectionnables. Ce sont ceux dont je me préoccupe. Aujourd’hui, je ne peux pas le convoquer et il ne fait pas partie de mes préoccupations." S’il veut entrer dans les plans du sélectionneur, le joueur qui appartient à l’Atletico Madrid sait donc ce qui lui reste à faire… S’il veut entrer dans les plans du sélectionneur, le joueur qui appartient à l’Atletico Madrid sait donc ce qui lui reste à faire…

