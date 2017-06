OM : Batshuayi ne ferme pas la porte « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d’au moins un attaquant pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille envisage de nombreuses options, y compris celle consistant à tenter de rapatrier en prêt Michy Batshuayi (23 ans, 20 apparitions et 5 buts en Premier League cette saison). Parti il y a un an, le Belge fait banquette à Chelsea dans l’ombre de Diego Costa. Du coup, le buteur n’exclut pas un éventuel retour sur la Canebière ! "Le nouveau projet ? C’est pas mal, bien sûr. J’ai joué à l’OM. Je suis maintenant un supporter de l’OM. Je les suis. Mais encore une fois, c’est le club qui est maître, pas moi, a commenté le Diable Rouge après son but inscrit en sélection lundi en match amical face à la République tchèque (2-1). C’est Chelsea qui m’a acheté. Ils font ce qu’ils veulent de moi. (…) Je verrai avec mon agent et le club. J’ai envie de jouer, de marquer le plus de buts possibles et d’être au Mondial." Soucieuse de ne pas donner l’impression de manquer d’idées en rapatriant tous les anciens, la direction de l’OM a d’autres priorités à ce poste (voir ici). Soucieuse de ne pas donner l’impression de manquer d’idées en rapatriant tous les anciens, la direction de l’OM a d’autres priorités à ce poste ().

