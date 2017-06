Liverpool : van Dijk vers un transfert record !

Liverpool : van Dijk vers un transfert recor d ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il n’y a pas que Manchester City qui va casser sa tirelire cet été ! Lui aussi dopé grâce aux nouvelles recettes astronomiques procurées par les droits TV, Liverpool pourrait également se laisser aller à quelques folies. D’après l’ensemble de la presse anglaise, les Reds sont d’ailleurs sur le point de devancer les Skyblues et Chelsea pour le défenseur central Virgil van Dijk (25 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Seulement, Southampton n’a aucune intention de lâcher son Néerlandais et pour parvenir à ses fins, l’équipe dirigée par Jürgen Klopp va donc devoir y mettre le prix. Les Scousers pourraient en effet débourser jusqu’à 68 millions d’euros pour le Saint ! A ce tarif, le Batave exploserait le record du Citizen John Stones (55 M€) pour devenir le nouveau défenseur le plus cher de l’histoire ! A ce tarif, le Batave exploserait le record du Citizen John Stones (55 M€) pour devenir le nouveau défenseur le plus cher de l’histoire !

