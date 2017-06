Monaco : le PSG à l'assaut de Mbappé !

Monaco : le PSG à l'assaut de Mbapp é ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain a quelque peu revu ses plans sur le marché des transferts. En attaque notamment. Si le Chilien d'Arsenal Alexis Sanchez, convoité aussi par Chelsea, Manchester City et le Bayern Munich, reste très apprécié d'Unai Emery, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, que la presse allemande affirmait la semaine dernière comme quasiment bouclé, semble aujourd'hui avoir été mis provisoirement de côté. Pourquoi ? Parce que le PSG compte se lancer à l'assaut de Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ! D'après L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à s'aligner sur les offres du Real Madrid, de Manchester City et d'Arsenal, toutes entre 100 et 130 millions d'euros ! Convaincu par le talent de l'attaquant monégasque, Emery a donné le feu vert à son président. Mais Paris part néanmoins avec beaucoup de retard dans ce dossier. Et s'il se décidait à quitter Monaco, tout porte à croire que c'est à Madrid que l'international tricolore poserait son sac.

News lue par 28470 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+