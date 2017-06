Lyon : Valbuena, une vente à 4 M € ? « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme pressenti depuis plusieurs jours, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) est bien parti pour quitter l’Olympique Lyonnais et rejoindre la Turquie et Fenerbahçe. Ce mardi, le quotidien régional Le Progrès explique ainsi que les dirigeants des deux clubs se sont rencontrés une première fois dans le Rhône le 23 mai dernier. Depuis, les différentes parties ont continué à échanger et elles auraient déjà défini les contours d’une future transaction sur la base d’un transfert à 4 millions d’euros et d'un contrat de 3 ou 4 ans. Selon la même source, ce mouvement pourrait même être officialisé dès l’ouverture du mercato le 9 juin ! Même si "Petit Vélo" a signé une saison intéressante, l’OL souhaite économiser son imposant salaire de 6 millions d'euros brut annuels… Même si "Petit Vélo" a signé une saison intéressante, l’OL souhaite économiser son imposant salaire de 6 millions d'euros brut annuels…

