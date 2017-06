PSG : compliqué pour le gardien... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déçu des prestations de ses gardiens Kevin Trapp et Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain envisage de recruter un nouveau numéro un cet été. Le problème qui se pose pour le club de la capitale aujourd'hui est que les gardiens de tout premier plan ne sont pas à vendre. Un temps annoncés peut-être partants, Hugo Lloris et Thibaut Courtois vont finalement rester respectivement à Tottenham et Chelsea. De même que Jan Oblak, l'une des révélations de la saison du côté de l'Atletico Madrid. Iker Casillas, libre de quitter le FC Porto ou d'y prolonger d'une saison supplémentaire, a été proposé, mais l'Espagnol n'est plus, à 36 ans, le grand Casillas. Autant dire que ce dossier du nouveau gardien pour le PSG s'annonce très, très compliqué...

