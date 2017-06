Monaco : Sidibé ouvert à tout « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme bon nombre de Monégasques qui ont brillé cette saison, Djibril Sidibé (24 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est lui aussi susceptible d'aller voir ailleurs durant l'intersaison. Le latéral droit de l'ASM, sous contrat jusqu'en 2021, n'a rien arrêté concernant son avenir. "C'est une période assez particulière, à un an de la Coupe du monde. Il y aura une réflexion, qui a commencé d'ailleurs, même si, en ce moment, je suis complètement focalisé sur l'équipe de France. Je suis assez ouvert, mais je suis sous contrat avec Monaco et cela ne me dérangerait pas de faire une saison de plus. Mon critère, c'est le temps de jeu, le cadre de ma progression et augmenter mes chances de m'installer durablement en équipe de France", a ainsi fait savoir l'ancien Lillois, dans des propos rapportés par L'Equipe. Sidibé pourrait notamment être sollicité par Arsenal pour remplacer Hector Bellerin, convoité par le FC Barcelone. Sidibé pourrait notamment être sollicité par Arsenal pour remplacer Hector Bellerin, convoité par le FC Barcelone.

