OM : la folle rumeur Adebayor !

OM : la folle rumeur Adebayo r ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d'au moins un avant-centre pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Dernière rumeur en date, celle menant à l'ancien Monégasque, Emmanuel Adebayor (33 ans, 11 matchs et 6 buts en championnat cette saison) ! Le journaliste de RTL, Bertrand Latour, va ainsi jusqu'à affirmer que le Togolais "prend la direction de l'OM" ! Bien sûr, cette rumeur doit être prise avec beaucoup de précautions. En effet, après une période de chômage et le refus de l'Olympique Lyonnais de l'enrôler, le buteur reste sur six bons mois en Turquie avec l'İstanbul Başakşehir, mais de là à l'imaginer s'intégrer dans le projet Frank McCourt… En cas de départ de Bafétimbi Gomis et d'achat d'un attaquant d'envergure, l'Epervier pourrait toutefois constituer une doublure intéressante. Mais le natif de Lomé préférera peut-être tenter de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions avec son équipe, inattendue 2e du championnat turc qui vient de s'achever !

