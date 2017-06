PSG : Henrique pas chaud pour Pepe ?

PSG : Henrique pas chaud pour Pep e ? « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A peine nommé au Paris Saint-Germain, le nouveau directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, marque déjà son territoire (voir ici) ! Après avoir poussé pour la piste Fabinho (Monaco) plutôt que Jean-Michaël Seri (Nice) au milieu de terrain et abandonné le dossier Faouzi Ghoulam (Naples), le dirigeant portugais se montre réticent au sujet d’une autre recrue potentielle : le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison). Libre de tout contrat, le désormais ex-Merengue plaît au coach Unai Emery, notamment de par son expérience et son leadership, mais Henrique se montre moins emballé à cause de son âge et préférerait une recrue plus jeune d’après L’Equipe. D’ailleurs, alors que le quotidien Marca l’annonçait en route pour le PSG, le vice-champion de France a démenti tout contact avec le vainqueur de l’Euro 2016 (voir ici). D’ailleurs, alors que le quotidien Marca l’annonçait en route pour le PSG, le vice-champion de France a démenti tout contact avec le vainqueur de l’Euro 2016 ().

