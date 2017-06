PSG : Pepe a aussi la cote en Angleterre !

PSG : Pepe a aussi la cote en Angleterr e ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre de tout contrat après dix ans au Real Madrid, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a été annoncé tout proche du Paris Saint-Germain par le quotidien Marca lundi, mais le club de la capitale a ensuite démenti tout contact (voir ici). Dans ce jeu de poker menteur, le Portugais a confirmé à demi-mot l’existence de propositions en provenance du PSG et de l’Inter Milan, tout en évoquant d’autres pistes. "Le PSG ? L'Inter ? Il y a plus de propositions. D’Angleterre aussi, a révélé le vainqueur de l’Euro 2016 sur les ondes de la Cadena COPE. Je n’ai encore signé avec personne." De toute façon, le désormais ex-Merengue a intérêt à faire monter les enchères afin de négocier un plus gros contrat avec les clubs qui le convoitent… De toute façon, le désormais ex-Merengue a intérêt à faire monter les enchères afin de négocier un plus gros contrat avec les clubs qui le convoitent…

News lue par 6827 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+