Real : Pepe règle ses comptes !

Real : Pepe règle ses compte s ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en fin de contrat, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) va quitter le Real Madrid après dix ans de bons et loyaux services. Et la séparation ne s'effectue pas dans la sérénité puisque le Portugais conserve la dent dure à l'encontre de la Maison Blanche. "Le Real ne m'offrait pas une prolongation de deux ans. Il ne m'offrait qu'un an. C'est la politique du club avec les joueurs de plus de 33 ans. (…) J'ai pris la décision de partir en janvier, quand les choses n'allaient pas, quand j'ai vu que la façon dont le club me traitait n'était pas idéale. Il y a des manières de négocier. Et la manière n'a pas été correcte", a taclé le vainqueur de l'Euro 2016 sur les ondes de la Cadena COPE. "Le club ne m'a pas défendu lorsque j'ai eu des problèmes avec le fisc. Il savait que j'étais à jour et que je n'ai aucun problème à le prouver et cela m'a fait souffrir parce que j'ai toujours rempli mes obligations, a ajouté le Brésilien de naissance. Ce qu'a fait Zidane avec le Real est spectaculaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai disparu de l'équipe", a conclu Pepe, qui a affirmé préférer Rafael Benitez au technicien français.

