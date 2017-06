ASSE : Puel décline, encore 4 candidats ?

ASSE : Puel décline, encore 4 candidat s ? « Par Romain Lantheaume - Le 06/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qui pour succéder à Christophe Galtier sur le banc de l’AS Saint-Etienne ? Alors qu’ils comptent boucler ce dossier au plus tard le 15 juin, les dirigeants foréziens semblent toujours en difficulté pour désigner leur nouvel entraîneur. Après un premier refus le mois dernier, Claude Puel, sur la sellette à Southampton, a encore une fois décliné la proposition des Verts au terme de nouvelles discussions, révèle la radio France Bleu. voir ici), mais le co-président Bernard Caïazzo espère toujours le rencontrer à Paris cette semaine pour le faire changer d’avis. Les divergences entre les dirigeants stéphanois n’aident pas à avancer sur ce dossier… D’après L’Equipe, Claudio Ranieri, actuellement libre, Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg), Hervé Renard (Maroc) et Patrick Vieira (New York City) restent encore en course. Vieira a pourtant poliment refusé (), mais le co-président Bernard Caïazzo espère toujours le rencontrer à Paris cette semaine pour le faire changer d’avis. Les divergences entre les dirigeants stéphanois n’aident pas à avancer sur ce dossier…

