Juve : Buffon ne lâche pas la LdC « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par le Real Madrid (4-1) samedi, le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon (39 ans, 12 matchs en LdC cette saison) a perdu sa troisième finale de la Ligue des Champions (2003, 2015 et 2017). Mais l'ancien portier de Parme ne perd pas espoir de remporter ce titre qui lui manque tant. "Il me reste un an de contrat, donc ça signifie que j'ai encore une chance de remporter la Ligue des Champions, a annoncé l'Italien. Pour être honnête, ce sera dur de faire mieux que cette année, on aurait pu réaliser quelque chose d'incroyable cette saison. Malheureusement, on n'a pas réussi." Avec un sacre en Serie A et en Coupe d'Italie, les Bianconeri peuvent être fiers de leur saison. Avec un sacre en Serie A et en Coupe d'Italie, les Bianconeri peuvent être fiers de leur saison.

News lue par 3920 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+