EdF : Deschamps s'explique pour Kanté « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Elu meilleur joueur de Premier League, le milieu de Chelsea N'Golo Kanté (26 ans, 16 sélections et 1 but) doit se contenter d'un statut de remplaçant en équipe de France. En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps a expliqué son choix. "Tout dépend du système, a expliqué l'ancien coach de Marseille. Quelques mois ou quelques années auparavant, la question ne se poserait pas puisque l'on évoluait moins souvent en 4-4-2. En 4-4-2, il y a deux places devant la défense. Après, j'ai des choix à faire avec d'autres joueurs. Matuidi et Pogba ont été performants et ont un vécu international plus important. Ce qui n'enlève en rien les qualités de N'Golo. Même s'il a été très performant à Chelsea, il a un vécu international qui est moins important." Tant que les Bleus évolueront en 4-4-2, l'infatigable récupérateur aura peu de chances de s'installer dans le onze de départ. Tant que les Bleus évolueront en 4-4-2, l'infatigable récupérateur aura peu de chances de s'installer dans le onze de départ.

