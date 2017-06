Monaco : Leya Iseka décrit Tielemans « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 25 millions d’euros, Youri Tielemans (20 ans) arrive à l’AS Monaco avec une belle réputation. Ancien coéquipier du milieu de terrain à Anderlecht, l’attaquant prêté à l’Olympique de Marseille Aaron Leya Iseka (19 ans, 8 apparitions en L1 cette saison) a prévenu les attaquants monégasques. "Il avait le brassard mais ne criait jamais. Il était exemplaire, toujours à 200 % et il nous transmettait sa sérénité, a raconté le frère de Michy Batshuayi dans L’Equipe. (...) Les attaquants vont se régaler. Avec lui, tu peux faire les appels les plus compliqués du monde, tu recevras toujours le ballon au bon endroit et au bon moment." Radamel Falcao et Kylian Mbappé, s’il reste, devraient se régaler. Radamel Falcao et Kylian Mbappé, s’il reste, devraient se régaler.

