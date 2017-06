Lyon : Lacazette pense toujours à l'Atletico « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré l’interdiction de recrutement de l’Atletico Madrid, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) envisage toujours de rejoindre les Colchoneros. A l’image d’Arda Turan et Aleix Vidal au FC Barcelone en 2015, l’international français est prêt à rester six mois sans jouer en attendant la fin de la sanction du club madrilène en janvier 2018. "C'est possible, c'est un cas de figure qui n'est pas à exclure, a confié le buteur lyonnais à Eurosport. Un prêt à Lyon ? Je n'y ai pas trop songé parce que le président (Jean-Michel Aulas) a dit que ce n'était pas possible. Il faut se préparer à toutes les éventualités mais ce n'est pas le schéma que je préférerais." A noter que Lacazette s’est dit intéressé par la Premier League, où Manchester United, Liverpool et Arsenal le convoitent, et par le Borussia Dortmund qui pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang. A noter que Lacazette s’est dit intéressé par la Premier League, où Manchester United, Liverpool et Arsenal le convoitent, et par le Borussia Dortmund qui pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang.

News lue par 5556 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+