Nice : la Roma recalée pour Seri « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après son excellente saison avec l’OGC Nice, Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1) intéresse du beau monde. En concurrence avec le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’AS Roma est également sur le coup. Le club italien a même transmis une offre concrète… refusée par le président niçois Jean-Pierre Rivère. "A part l’AS Roma, qui s’est manifestée et à qui on a dit gentiment que leur offre ne suffisait pas, on n’a pas eu d’autres offres d’autres clubs", a confié le dirigeant sur RMC. Il faut dire que le Gym réclame 40 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du milieu ivoirien. Il faut dire que le Gym réclame 40 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du milieu ivoirien.

News lue par 7487 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+