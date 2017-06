Monaco : le Real va offrir 135 M€ pour Mbappé !

Monaco : le Real va offrir 135 M€ pour Mbapp é ! « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parmi tous les prétendants annoncés de Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison), le Real Madrid semble le plus déterminé. Selon RMC, le champion d’Espagne aurait déjà transmis deux offres, l’une autour des 100 M€, l’autre d’environ 115 M€, rejetées par l’AS Monaco. Pas de quoi décourager le club madrilène qui s’apprêterait à proposer 135 M€ pour l’attaquant monégasque ! Un montant ahurissant, mais qui pourrait être insuffisant pour faire craquer l’ASM. En effet, le club de la Principauté envisage de prolonger l’international français jusqu’en 2020 avec une belle revalorisation salariale. Et de son côté, Mbappé voudrait rester sur le Rocher pour être certain de disputer le Mondial 2018 avec les Bleus. Reste à savoir si l’obstination du Real ne mettra pas tout le monde d’accord... Et de son côté, Mbappé voudrait rester sur le Rocher pour être certain de disputer le Mondial 2018 avec les Bleus. Reste à savoir si l’obstination du Real ne mettra pas tout le monde d’accord...

