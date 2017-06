EdF : Deschamps et l'enthousiasme de Mbappé « Par Eric Bethsy - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué l’état d’esprit de Kylian Mbappé (18 ans, 2 sélections). Et plus précisément l’enthousiasme de l’attaquant monégasque, toujours prêt à débuter une rencontre. "Si vous lui demandez, lui, il est prêt, ça c’est sûr, a confié le technicien. Il l’a déjà fait contre l’Espagne. Il est capable de débuter et disputer un match. C'est un jeune joueur mais ça ne l’a pas empêché de montrer qu'il était performant et décisif. C’est un registre différent par rapport aux autres attaquants. Comme tous les jeunes, il a envie de tout, tout de suite, mais je ne vois pas ça d’un mauvais côté, bien au contraire." "(...) Il fait tout à fond et forcément, il y laisse de l’énergie. Mais comme je lui ai dit, je préfère devoir le calmer plutôt que d’avoir un joueur et de devoir le secouer car il ne fait pas ce que j’attends de lui à l’entraînement", a ajouté le patron des Bleus, très attentif à l’évolution du prodige. "(...) Il fait tout à fond et forcément, il y laisse de l’énergie. Mais comme je lui ai dit, je préfère devoir le calmer plutôt que d’avoir un joueur et de devoir le secouer car il ne fait pas ce que j’attends de lui à l’entraînement", a ajouté le patron des Bleus, très attentif à l’évolution du prodige.

