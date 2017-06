PSG : Mbappé, Al-Khelaïfi et Mendes ont parlé... « Par Damien Da Silva - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a rencontré l'agent Jorge Mendes à Cardiff pour évoquer les situations des joueurs du Real Madrid Pepe et James Rodriguez (voir brève 12h09). Mais ce n'est pas tout ! D'après les informations du quotidien Marca, les deux hommes ont également discuté au sujet de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ! Si le représentant portugais ne gère pas les intérêts de l'international français, il s'occupe régulièrement des transferts monégasques et peut servir d'intermédiaire. Si le contenu exact de cet entretien n'a pas été dévoilé, le média madrilène assure que le PSG représente le concurrent le plus sérieux du Real Madrid sur le dossier Mbappé en raison de la présence de sa famille à Paris. Pour cet été, on voit tout de même mal Monaco céder l'un de ses meilleurs éléments à son grand rival en Ligue 1...

