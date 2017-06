Lyon : ça se complique pour Dolberg « Par Youcef Touaitia - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison en Ligue Europa, l'attaquant Kasper Dolberg (19 ans, 48 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) intéresse de nombreux clubs européens, parmi lesquels l'Olympique Lyonnais, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund. Sauf que le buteur danois n'a pas vraiment l'intention de quitter l'Ajax Amsterdam pour le moment. "Tous les clubs européens ont posé des questions sur lui, a assuré son agent Jens Steffensen à Fussball Transfers. Son but est de rester une année de plus à l'Ajax." Un choix judicieux pour le Nordique, qui pourrait donc rejoindre une formation plus ambitieuse après la Coupe du Monde 2018 en Russie. Un choix judicieux pour le Nordique, qui pourrait donc rejoindre une formation plus ambitieuse après la Coupe du Monde 2018 en Russie.

