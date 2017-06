PSG : Pepe et James, des discussions en cours « Par Damien Da Silva - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec la nomination officielle d'Antero Henrique au poste de directeur sportif vendredi, le mercato du Paris Saint-Germain devrait désormais se décanter. D'après les informations du quotidien espagnol Marca, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a rencontré le célèbre agent Jorge Mendes samedi à Cardiff en marge de la finale de la Ligue des Champions. Lors de cette réunion, les deux hommes ont évoqué l'avenir des joueurs du Real Madrid Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison), qui plaisent tous les deux au PSG. Si le Portugais présente l'avantage d'être libre, il faudra débourser 75 millions d'euros pour recruter le Colombien. Sur ces deux dossiers, Paris souhaite attendre avant de passer à l'offensive afin de restructurer sa direction sportive. Reste à savoir si ces discussions aboutiront sur des offres concrètes...

News lue par 14331 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+