OM : un intérêt pour Moussa Dembélé

Auteur d'une superbe saison avec le Celtic Glasgow, l'attaquant Moussa Dembélé (20 ans, 28 matchs et 17 buts en championnat cette saison) suscite les intérêts de nombreux grands clubs européens. D'après les informations du média Get French Football News, 5 formations se sont récemment renseignées au sujet du jeune français : le Borussia Dortmund, le FC Séville, Chelsea, l'AC Milan et l'Olympique de Marseille.

A la recherche de deux attaquants cet été, l'OM multiplie les pistes et il n'est pas étonnant de voir l'équipe phocéenne se pencher sur le profil d'un talent comme Dembélé. Cependant, la concurrence sur ce dossier et le prix réclamé par le Celtic, au moins 35 millions d'euros, sont des freins à sa venue. De plus, le joueur a été formé au Paris Saint-Germain... Sera-t-il prêt à rejoindre l'ennemi ?