OM : un concurrent de plus pour Mathieu

A un an de la fin de son contrat, le défenseur polyvalent Jérémy Mathieu (33 ans, 13 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait quitter le FC Barcelone cet été. Alors que l'Olympique de Marseille surveillerait sa situation (voir ici), un autre prétendant rôde pour le Français, en plus des grosses formations turques : le Sporting Portugal.

D'après le média lusitanien Record, le club lisboète devrait prochainement passer à l'action pour l'ancien Sochalien, dont le salaire, estimé à 2 millions d'euros, pourrait néanmoins constituer un frein dans les discussions à venir.