Dortmund : le Barça fonce sur Dembélé !

Auteur d'une superbe saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, l'ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) n'a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone. Déjà courtisé par les Blaugrana l'an dernier, l'ancien Rennais avait préféré poursuivre sa progression en Allemagne pour disposer d'un temps de jeu important. Un an plus tard, le Barça souhaite revenir à la charge pour le Tricolore d'après le quotidien El Mundo Deportivo.

Selon le média catalan, le vice-champion d'Espagne souhaite profiter du départ de l'entraîneur Thomas Tuchel et de la probable vente de Pierre-Emerick Aubameyang pour convaincre Dembélé, qui aurait indiqué qu'il était prêt à venir. Si Dortmund n'a pas l'intention de céder un élément sous contrat jusqu'en juin 2021, une offre impossible à refuser pourrait changer la donne... Reste à savoir si l'international français veut prendre le risque d'évoluer dans l'ombre de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar à un an de la Coupe du Monde 2018.