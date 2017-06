Real : Rio Ferdinand tacle Ramos

S’il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, Sergio Ramos (31 ans, 11 matchs et 1 but en LdC cette saison) fait l'objet de nombreuses critiques suite à sa simulation après un léger accrochage avec Juan Cuadrado (29 ans, 12 matchs et 1 but en LdC cette saison) lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin (4-1) samedi. Parmi ses détracteurs, Rio Ferdinand, qui n’a pas apprécié ce manque de classe du capitaine madrilène.

"Sergio Ramos va être embarrassé quand il reverra ça. Si mon fils m’avait vu faire ça, j’aurais été gêné de le regarder dans les yeux", a estimé l’Anglais au micro de BT Sport. Pour rappel, Cuadrado a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion, suite à cette action.