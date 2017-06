ASSE : Vieira, c'est aussi non !

ASSE : Vieira, c'est aussi no n ! « Par Damien Da Silva - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les pistes s'amenuisent pour l'AS Saint-Etienne ! A la recherche du successeur de Christophe Galtier sur le banc, les dirigeants stéphanois avaient ciblé Fabio Celestini, mais le Suisse a finalement décidé de rester à Lausanne (voir ici). Egalement évoqué pour diriger l'ASSE, Patrick Vieira va poursuivre son aventure au New York City FC. "Bien sûr que je vais rester ici, je suis embarqué dans un projet à long terme avec New York City. La seule chose que tu ne peux pas contrôler, c’est ce que racontent les journalistes. À New York, j’ai un projet intéressant et j’y suis très impliqué. J’adore chaque jour que je passe ici. Les spéculations font partie de notre monde, je m’y suis habitué", a déclaré le Français pour le New York Post. Actuellement, la piste la plus chaude mènerait à Hervé Renard pour les Verts. Actuellement, la piste la plus chaude mènerait à Hervé Renard pour les Verts.

News lue par 6137 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+