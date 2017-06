Bayern : l'OM et l'ASM sur Renato Sanches « Par Damien Da Silva - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'entraîneur du Bayern Munich Carlo Ancelotti a assuré qu'il comptait sur Renato Sanches (19 ans, 17 apparitions en Bundesliga cette saison) pour la saison 2017-2018, les médias allemands tiennent un discours bien différent ! Après Kicker fin mai (voir ici), c'est au tour du quotidien Bild de dévoiler que le champion d'Allemagne souhaite se débarrasser du Portugais, mais aussi de Douglas Costa, cet été. Pour le jeune champion d'Europe 2016, le Bayern attendrait des offres à plus de 35 millions d'euros pour le laisser filer. Mais conscient de la difficulté de le vendre à un tel prix après une année très difficile, le club munichois serait d'accord pour le prêter. Dans cette optique, les noms de l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco sont évoqués pour accueillir Sanches ! Mais la concurrence s'annonce rude pour les équipes françaises avec des intérêts de Manchester United, de la Juventus Turin et de l'Inter Milan. Une affaire à suivre...

