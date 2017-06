OM : Abedi Pelé évoque un retour de ses fils

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Abedi Pelé s'est confié dans les colonnes du quotidien régional La Provence. Interrogée sur l'avenir de ses fils, l'ailier de West Ham André Ayew (27 ans, 25 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) et le buteur de Swansea Jordan Ayew (25 ans, 14 matchs et 1 but en Premier League cette saison), la légende phocéenne n'a pas écarté un éventuel retour à l'OM.

"Pourquoi pas. Je vous le répète, l’OM, c’est comme ta mère ou ton père, tu ne peux jamais le laisser tomber, tu es toujours là pour lui. J’attends de voir le jour où ils vont y retourner. Car ce nouveau projet est plus intéressant. Et que peux-tu dire quand tu vois que Dimitri Payet est de retour ? Pas un retour dans l’immédiat ? On ne peut pas dire. Vous savez, le ballon, ça va trop vite", a estimé Adebi Pelé.

Reste à savoir si les deux hommes pourraient intégrer l'ambitieux projet de Frank McCourt à Marseille.