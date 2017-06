PSG : une folle tentative pour Allegri ?

PSG : une folle tentative pour Allegr i ? Par Damien Da Silva - Le 05/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a assuré à plusieurs reprises que l'entraîneur Unai Emery allait continuer son aventure avec le club de la capitale lors de l'exercice 2017-2018. Et pourtant, ce lundi, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport annonce que le PSG complique les négociations entre la Juventus Turin et son coach Massimiliano Allegri pour une éventuelle prolongation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2018. En effet, Paris aurait réalisé une belle offre au technicien transalpin avec un salaire annuel de 10 millions d'euros ! Dans le même temps, Allegri doit rencontrer les dirigeants turinois mercredi pour discuter de son avenir et la rumeur de l'intérêt du vice-champion de France pourrait donc servir pour obtenir le meilleur contrat possible. Le média précise qu'Emery pourrait ensuite rebondir à l'AS Roma si le PSG parvenait à attirer Allegri... Ce scénario semble tout de même peu probable après les nombreuses déclarations d'Al-Khelaïfi, mais tout est possible avec Paris.

News lue par 830 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+