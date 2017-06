Caen : Karamoh prévient ses prétendants « Par Eric Bethsy - Le 04/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu’en 2018, le milieu offensif de Caen Yann Karamoh (18 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 cette saison) souhaite rejoindre un club plus ambitieux cet été. Mais celui que l’on annonce du côté de l’AS Saint-Etienne ou de l’AS Monaco choisira la formation qui lui fera vraiment confiance. "Je ne sais pas si j’irai à Saint-Etienne, à Monaco ou ailleurs mais si j’avais le choix, j’irais dans un club où je jouerais, a prévenu le Franco-Ivoirien dans un entretien accordé à Goal. Par exemple, je n’ai pas envie d’aller à Monaco pour me faire prêter. (...) Je suis catégorique, je veux jouer. Je n’ai aucune prétention, je sais d’où je viens, je veux aller dans un club avec des moyens plus élevés que Caen mais où je pourrai continuer d’évoluer pour arriver à maturité d’ici deux ou trois ans." Les discours des clubs intéressés seront donc décisifs. Les discours des clubs intéressés seront donc décisifs.

