Barça : Valverde valide la piste Bellerin Par Eric Bethsy - Le 04/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Ernesto Valverde, le FC Barcelone peut passer à l’étape suivante dans ses dossiers en cours. Ainsi, le technicien aurait validé la piste menant au latéral droit d’Arsenal Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison), indique Sport. Mais les négociations s’annoncent difficiles pour le Barça. En effet, le défenseur formé à la Masia, qui a prolongé jusqu’en 2023 en novembre dernier, n’a pas l’intention de quitter les Gunners. De leur côté, les dirigeants anglais s’opposeront sûrement à son départ, sauf en cas d’offre énorme. Autant dire que les Blaugrana n’ont pas choisi la cible la plus facile à atteindre. Autant dire que les Blaugrana n’ont pas choisi la cible la plus facile à atteindre.

