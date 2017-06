Chelsea : Hazard fait le point sur son avenir « Par Romain Rigaux - Le 04/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse anglaise évoque une future prolongation de contrat, Eden Hazard n'est visiblement pas encore fixé sur son avenir à Chelsea. S'il se sent bien à Londres, l'ailier belge ne ferme pas complètement la porte à un départ cet été. "Tous les ans, on parle de moi. J'étudierai les éventuelles possibilités (de partir), bien sûr. On a tous des rêves dans la vie. Peut-être de rester à Chelsea. Encore une fois, je suis bien où je suis. Je pourrai encore y faire beaucoup d'années. On verra quelle sera la meilleure solution", a confié le Diable Rouge dans des propos rapportés par L'Equipe. L'ancien Lillois a aussi évoqué le Real Madrid, où son nom revient régulièrement. "Si on intègre une bonne équipe, c'est plus facile de gagner des titres. On joue pour ça. Mais les titres ne sont pas les premiers trucs qui me viennent tout de suite à l'esprit", a-t-il expliqué. Hazard est lié à Chelsea jusqu'en 2020. L'ancien Lillois a aussi évoqué le Real Madrid, où son nom revient régulièrement. "Si on intègre une bonne équipe, c'est plus facile de gagner des titres. On joue pour ça. Mais les titres ne sont pas les premiers trucs qui me viennent tout de suite à l'esprit", a-t-il expliqué. Hazard est lié à Chelsea jusqu'en 2020.

