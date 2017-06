Man Utd : l'agent de Martial fait le point « Par Romain Rigaux - Le 04/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première saison réussie à Manchester United, Anthony Martial (21 ans, 25 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) a connu un exercice 2016-2017 plus compliqué. Moins titularisé par José Mourinho, l'attaquant français pourrait se poser des questions sur son avenir. Mais son agent Philippe Lamboley assure qu'un départ n'est pas encore au programme. "Je souhaite à tous les joueurs de 21 ans d'avoir déjà disputé 180 rencontres chez les pros. Le parcours d'Anthony est tout simplement exceptionnel. Il lui reste deux ans de contrat et il n'y a aucune raison, aujourd'hui, qu'il quitte Manchester. Si Ed Woodward (le vice-président de MU, ndlr) m'appelle pour m'indiquer qu'il souhaite le voir partir, les choses seront différentes. Mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit lors de notre dernière rencontre...", a confié le représentant au Journal du Dimanche. L'ancien Monégasque devrait donc rester à Old Trafford cet été. Sauf si José Mourinho décidait de le pousser vers la sortie. L'ancien Monégasque devrait donc rester à Old Trafford cet été. Sauf si José Mourinho décidait de le pousser vers la sortie.

