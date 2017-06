PSG : Areola prévient les dirigeants

Gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola (24 ans, 15 matchs en L1 cette saison) refuse de passer le prochain exercice sur le banc des remplaçants. Pendant que le club de la capitale cherche un nouveau portier, le pur produit parisien envisage sérieusement un départ cet été.

"Mon avenir est très flou pour le moment, a-t-il confié à Téléfoot. Avec l’arrivée du nouveau directeur sportif (Antero Henrique), les discussions ont été bloquées. Il va falloir que je reparte sur une meilleure saison. C’est important d’avoir du temps de jeu. Je suis sous contrat jusqu’en 2019, mais dans le foot, tout peut bouger. Le plus important pour moi, c’est d’être titulaire et de jouer. On m’a annoncé avant la fin de la saison que le club cherchait un gardien donc pour moi, ce n’est pas possible de redevenir numéro 3 à Paris."

Une discussion avec le dirigeant portugais s’impose.