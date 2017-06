Atletico : Griezmann va rester !

Comme pressenti, Antoine Griezmann (26 ans, 53 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) ne quittera pas l'Atletico Madrid cet été. L'attaquant français a confié à Téléfoot ce dimanche qu'il reste chez les Colchoneros. Le natif de Mâcon avait ouvert la porte à un départ vers Manchester United mais l'interdiction de recrutement du club madrilène a mis fin au dossier.

"La sanction du TAS est tombée. L'Atletico ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, Eric Olhats, on a décidé de rester. Il y a encore une belle saison à faire et on espère de belles recrues en janvier. C'est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers, et ce serait un sale coup de partir maintenant", a déclaré l'international tricolore.