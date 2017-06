Real : R. Varane - "on va kiffer"

En battant la Juventus Turin (4-1) samedi soir en finale, Raphaël Varane (24 ans, 10 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a remporté sa troisième Ligue des Champions. Le défenseur central du Real Madrid savoure ce succès.

"On a réussi quelque chose de grand. On est parvenu à bien maîtriser le match, surtout en seconde période où on les a empêchés de jouer, avec notre pressing très haut. C'est une belle performance, bien maîtrisée. C'est ma troisième Ligue des Champions, mais c'est toujours aussi beau. On va kiffer, on va bien profiter ce soir (samedi)", a lancé le Français dans des propos rapportés par L'Equipe.

La nuit a sans doute été courte pour les Merengue.